Homem é sequestrado após ir a encontro com mulher que conheceu no Tinder

Um homem brasileiro de 52 anos foi vítima de sequestro, na quinta-feira, no terceiro encontro com uma mulher que tinha conhecido três semanas antes no aplicativo de encontros Tinder.

Segundo o g1, o caso aconteceu na zona leste de São Paulo, quando o homem e o motorista do aplicativo que o levou para o encontro foram cercados por dois veículos.

Em depoimento à polícia, o homem afirmou que foi levado por três homens para uma rua escura e que lá exigiram que ele desbloqueasse o seu celular e lhes desse as senhas dos aplicativos bancários e do cartão.

Em seguida, o homem foi levado para um dos carros dos criminosos e só foi libertado após três horas.

A Divisão Antissequestro da Policia Civil está tomando conta do caso.

