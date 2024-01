Grávida morre após dar à luz e irmão morre horas após na prisão

A família de Maria Daiane Souza da Silva, de 25 anos, que morreu após dar à luz no hospital de Feijó, interior do Acre, sofreu outra grande perda na manhã desta terça-feira (9). Enquanto preparavam o velório da jovem, os familiares foram informados de que José Domingos Souza da Silva, de 27 anos, irmão de Daiane, foi encontrado morto dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Ele estava sozinho na cela 25 do pavilhão L da Unidade de Regime Fechado. A presidência do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) divulgou uma nota destacando que aguarda o 'resultado da perícia técnica para a confirmação da causa da morte'. A suspeita é de que José Domingos tenha se enforcado.

Daiane tinha indicação de cirurgia para retirada do filho. Durante a manhã dessa segunda (8), ela passou mal, foi no hospital em busca de atendimento e foi orientada a voltar para casa. À noite, a jovem começou a sangrar e foi levada às pressas para a maternidade.

Daiane foi submetida a uma cesariana para retirada do 3º filho, teve hemorragia e uma parada cardíaca na madrugada e não resistiu. Para a família, se o bebê tivesse sido retirado pela manhã a mulher teria sobrevivido.

A família foi informada que Daiane sofreu um deslocamento da placenta, que causou a hemorragia. Durante a madrugada, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Os parentes pretendem denunciar o médico.

