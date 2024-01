Mulher é presa no MS após filha de dois meses morrer de fome

Uma mulher foi presa, na segunda-feira (8), depois de a filha de apenas dois meses morrer de fome no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 34 anos, causou a morte da criança por não a alimentar corretamente.

Segundo o Extra, a polícia teve conhecimento do caso depois de ser notificada pelo hospital da cidade de que uma bebê, de apenas dois meses, tinha morrido. "Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou a investigação e verificou que a criança tinha morrido por desidratação e desnutrição".

A mulher foi localizada e presa na própria casa e o corpo da menina encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser analisado.

A criança foi registrada sem o nome do pai e a mãe disse que o progenitor tinha pedido um teste de ADN para verificar a paternidade. A polícia referiu que o homem vai ser " identificado e ouvido durante as investigações".