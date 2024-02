Ministra Marina Silva lamenta assassinato de sobrinho-neto no Acre

Com imenso pesar, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comunicou a morte de seu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos. O crime aconteceu na noite de terça-feira (6/2) em Rio Branco, capital do Acre.

Em sua conta na rede social X (antigo Twitter), Marina expressou sua tristeza e lamentou a perda de Cauã, vítima da violência que assola as periferias do país. "Que Deus sustente e console nossa família", escreveu a ministra

Detalhes do crime:

Cauã foi morto com pelo menos três tiros no bairro Taquari, em Rio Branco. Homens armados invadiram a casa onde ele morava com a tia, um primo e outros familiares. A vítima foi atingida no quarto, sem chance de defesa.

Investigação em andamento:

A Polícia Civil do Acre investiga o caso e busca identificar os autores do crime e a motivação para o assassinato. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos.

