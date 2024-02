Condenado por feminicídio, suspeito ataca ex-sogra e deixa mensagem

O empresário goiano, condenado por matar a esposa grávida na presença do filho em 2017, deixou uma carta para a família antes de atirar contra a sogra e ser morto em um confronto com policiais militares na sexta-feira (16), em Iporá. Um trecho da carta expressa: "Obrigado por tudo, meu amor. Você foi a melhor coisa que aconteceu no mundo".

[Legenda]© Divulgação- Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, Horácio Rozendo de Araújo nutria ciúmes em relação ao filho com a própria avó. Antes do confronto com os policiais, ele disparou cinco tiros contra a ex-sogra, de 55 anos. As informações preliminares indicam que ela está bem e não corre risco de morte.

Após a tentativa de feminicídio, o empresário tentou fugir, mas foi interceptado por militares em sua caminhonete no Bairro Santo Antônio. Durante o confronto com os policiais, Horácio foi baleado e não resistiu aos ferimentos, falecendo aos 40 anos.

Horácio foi condenado a aproximadamente 30 anos de prisão em 2020, mas recorria em liberdade. Em junho de 2017, ele assassinou a esposa Vanessa Camargo, de 28 anos, grávida de três meses, na frente do filho do casal, então com dois anos. Na época, alegou que a vítima fora morta por assaltantes, mas foi desmascarado, preso e condenado a 29 anos e seis meses pelo crime. Beneficiado por um habeas corpus em dezembro de 2020, Horácio estava em liberdade enquanto apelava da sentença.

