Influencer suspeito de série de estupros teria atacado 11 mulheres

O influencer Thiago Ferrari, é suspeito de cometer uma série de estupros e outros crimes. Ele teria atacado onze mulheres em menos de uma semana, conforme a Polícia Civil do Ceará.

De acordo com o site G1, Thiago é natural de Minas Gerais e está preso desde o fim do último mês de fevereiro. Entre os dias 18 e 24 do mês passado, Thiago teria cometido crimes como estupro, tentativa de estupro e roubo contra mulheres em Fortaleza e Caucaia, na região metropolitana.



Thiago foi capturado na casa onde morava, no Centro de Fortaleza. Na ocasião, os agentes apreenderam veículos, roupas usadas durante os crimes, celulares e uma pistola falsa.

