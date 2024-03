Menina é jogada em poço após estupro e tortura; suspeito tem 14 anos

Uma jovem de 13 anos, identificada como Vanessa Maia e que estava desaparecida há dias, foi encontrada sem vida neste domingo (17) em Melgaço, no arquipélago do Marajó. Seu corpo foi descoberto dentro de um poço, apresentando sinais de estrangulamento e ausência de vestimentas íntimas, com indícios de violência sexual. Um adolescente de 14 anos foi apreendido como suspeito, enquanto outro indivíduo é procurado pelas autoridades em Melgaço, Portel e Breves.

Segundo o coronel Márcio Abud, responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, a mãe da jovem relatou seu desaparecimento na noite de sexta-feira (15) em frente à residência da família, localizada na estrada do Matadouro, no bairro Centro.

De acordo com o jornal Notícias Marajó, após investigações, os militares identificaram pessoas que estiveram com a vítima e chegaram ao adolescente, que mencionou tê-la visto na companhia de outra pessoa, ainda não localizada pela polícia. O adolescente foi inicialmente considerado suspeito e conduzido à Polícia Civil, mas foi liberado antes da confirmação do óbito da jovem.

Durante a madrugada de domingo, uma equipe de moradores encontrou o corpo da vítima dentro de um poço após uma busca intensa. Ela estava de cabeça para baixo, com sinais de estrangulamento e sem as roupas íntimas. Posteriormente, os policiais apreenderam o adolescente que havia mencionado a morte da jovem, levando-o à delegacia de Polícia Civil, onde permanece detido. Um segundo suspeito, de 25 anos, foi identificado, e as autoridades de Melgaço, Portel e Breves estão em busca de sua localização.

