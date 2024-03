Homem ataca casa de vizinho, mata cachorro e fere outros 2 com faca

A Justiça de Santa Catarina determinou a libertação de um homem de 18 anos que foi detido após confessar ter esfaqueado três cachorros de um vizinho em Florianópolis, na segunda-feira (18), após se irritar com os latidos. Um dos animais não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Daniel Hazan Rodrigues pulou o muro e utilizou uma faca de cozinha para atacar os animais. O tutor dos três cachorros não estava em casa durante o incidente, que ocorreu por volta das 17h, conforme relatado no boletim de ocorrência.

O agressor admitiu que estava incomodado há meses com os latidos dos cachorros. Daniel, por iniciativa própria, procurou a Polícia Militar após o ataque aos animais para relatar o ocorrido. Ele foi preso em flagrante por maus-tratos. No entanto, durante uma audiência de custódia realizada um dia depois, a Justiça de Santa Catarina decidiu pela sua libertação. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi deferido um pedido de liberdade provisória na terça-feira (19), solicitado tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, sob a condição de cumprir medidas cautelares.

A Justiça proibiu Daniel de se aproximar do tutor dos cães. Ele foi instruído a manter uma distância mínima de 20 metros dos animais agredidos. Além disso, deve fornecer e atualizar seu endereço e comparecer ao tribunal para informar e justificar suas atividades. Daniel é estudante e foi expulso de uma escola particular em Florianópolis. A instituição confirmou ao UOL que ele não está mais matriculado lá.

O tutor dos animais, João Mário Dumoncel Hoff, foi informado do crime pela Polícia Militar enquanto estava na academia. Ao retornar para casa, encontrou os animais feridos no chão, com sangue espalhado pela residência. "Quando abri a porta, vi um mar de sangue, comecei a chorar e gritar, percebi que meus cachorros ainda estavam vivos, eles vieram arrastando-se até a porta. Peguei os três e os levei ao veterinário", relatou ao UOL.

Malo, o cachorro mais velho e pai dos outros dois feridos, não resistiu aos ferimentos. João Mário contou que ele foi esfaqueado três vezes no peito, pescoço e coxa. O filhote Guapo recebeu dois golpes de faca e está hospitalizado sem previsão de alta. A fêmea Gaya também ficou ferida, mas já recebeu alta. O incidente ocorreu no bairro de Santa Mônica.

João Mário expressou sua indignação após o agressor ser solto pela Justiça. "Estou indignado com a frieza do processo legal, soltaram um invasor. Não sei se ele invadiu minha casa para matar os cachorros ou me matar. Ele invadiu minha casa com uma arma. Foi um crime assustador, destruiu meus cachorros e foi libertado em menos de 24 horas", lamentou.

Ele explicou que não se sente seguro para retornar à sua residência e está preocupado com a segurança dos cachorros. "Não tenho condições de voltar. Não sinto proteção da Justiça. Nenhuma medida preventiva está sendo tomada para impedir que ele faça o mesmo novamente", disse João, observando que a casa onde mora atualmente é alugada. O advogado Carlos Rodolpho Glavam, representante de Daniel Hazan, afirmou que seu cliente será responsabilizado pelo crime, mas argumentou que a família também enfrentou maus-tratos do tutor dos animais. "Os cachorros passam dias abandonados, ele tem uma vida diferente, sai e deixa os cachorros sozinhos. Eles têm que suportar latidos 24 horas por dia, uivos 24 horas por dia, fezes, urina, o tempo todo, e ninguém fez nada", disse ao UOL.