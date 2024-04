Hospital britânico desiste de tratar bebê e Itália intervém para ajudar

O governo italiano despachou um avião militar para o Reino Unido com o objetivo de transportar um bebê recém-nascido para um hospital em Roma.

A intervenção das autoridades italianas ocorre após um apelo dos pais da criança, que afirmaram que o hospital britânico informou que não havia mais recursos disponíveis para salvar o bebê.

Embora a identidade do bebê não tenha sido revelada, a Sky News informou que os pais têm nacionalidade italiana e nigeriana.

O governo italiano declarou que o bebê sofre de uma "grave malformação cardíaca" e interveio após o Bristol Royal Hospital for Children declarar que não poderia mais fornecer tratamento adequado.

Simone Pillon, advogado e ex-senador italiano, informou à Sky News que o hospital estava prestes a enfrentar uma ação judicial dos pais devido à interrupção do tratamento, mas suspendeu o processo antes de qualquer audiência no Supremo Tribunal para colaborar com a oferta italiana.

De acordo com o parlamentar, o acordo abre caminho para que crianças recebam tratamento no exterior sem que os pais enfrentem processos judiciais, como ocorreu em casos anteriores.

"Acredito que, se encontrarmos uma maneira de cooperar no melhor interesse das crianças, todos sairemos ganhando; não há perdedores", afirmou à Sky News.





