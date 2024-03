Empresário indiciado por apalpar nutricionista é denunciado por mais duas

Duas mulheres registraram nova denúncia contra o empresário Israel Leal Bandeira Neto. Ele é investigado por apalpar as partes íntimas de uma nutricionista enquanto ela saía de um prédio comercial em Fortaleza.

As vítimas de 41 e 23 anos são mãe e filha.

De acordo com o site G1, elas relataram à Polícia Civil na quinta-feira (21) terem sido tocadas por ele enquanto estavam no elevador após uma festa de aniversário. O caso ocorreu em 2022.

Segundo o relato da nova denúncia, o caso aconteceu na presença da esposa do empresário, quando as duas vítimas entraram no elevador para pedir um carro por aplicativo na portaria do prédio.

"Ele tava atrás de mim, e a esposa [dele] tava atrás da minha mãe. E ele sempre fazia um movimento assim de ir um pouco mais para frente. Talvez para disfarçar para a esposa também, para ela não perceber. Então foi um movimento muito rápido, eu tava de saia e ele passou a mão embaixo da minha saia. E eu me assustei e fui para a frente. Eu senti assim, ele tentando passar a mão e apertar, e eu já fui mais para frente ", relatou a vítima.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, o caso segue em investigação.

