Dono de academia é preso por estuprar aluna adolescente durante avaliação

O dono de uma academia no município de Garanhuns, no Pernambuco, foi preso em flagrante, na última sexta-feira (22), por estuprar uma adolescente durante uma avaliação física no estabelecimento dele. A vítima, de 17 anos, denunciou o crime na Delegacia da Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no estabelecimento. A jovem relatou para a polícia que o suspeito realizava a avaliação física dela e se aproveitou da situação para cometer o crime.

O homem foi levado à delegacia após a denúncia. Ele e a vítima foram submetidos ao exame de corpo de delito.

