Morador é preso acusado de cortar corda de trabalhador que limpava prédio

Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, foi detido em flagrante após cortar a corda que sustentava um trabalhador que realizava a limpeza da fachada de um prédio em Curitiba. A situação ocorreu em 14 de março no bairro Água Verde.

Segundo informações do Ministério Público do Paraná (MP-PR), a vítima estava executando a limpeza no 6º andar do edifício, presa por uma corda que estava amarrada ao telhado do prédio. Enquanto isso, o suspeito, residente na cobertura do edifício, no 27º andar, cortou a corda com uma faca.

Devido à rápida intervenção de um dispositivo de segurança, a vítima conseguiu evitar uma queda livre que poderia ter sido fatal. Após o ocorrido, o MP-PR denunciou o homem por tentativa de homicídio, sendo a situação divulgada na segunda-feira (24).

A Justiça será responsável por decidir se aceita ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público.

