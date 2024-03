Irmãos de suspeito de assassinato de cantora gospel são mortos na Bahia

No último sábado (23), Airane Duarte de Lima Reis, 31 anos, e Edson Duarte de Lima, 30 anos, foram assassinados a tiros em Camaçari, Bahia. Os irmãos são de Gideão Duarte de Lima, um dos suspeitos do assassinato da cantora gospel Sara Mariana em outubro de 2023.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Verdes Horizontes. As vítimas foram encontradas sem vida. A investigação do caso está a cargo da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari.

Ainda não há informações sobre a relação entre os assassinatos e a morte de Sara Mariana.

Relembre o caso:

Sara Mariano desapareceu em 24 de outubro de 2023 após um evento de mulheres em Dias D'Ávila. O marido, Ederlan Santos Mariano, inicialmente fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la.

No dia 27 de outubro, Ederlan confessou o crime e reconheceu os restos mortais da cantora, que foram carbonizados. Ele, Gideão Duarte de Lima, Weslen Pablo Correia de Jesus ("Bispo Zadoque") e Victor Gabriel Oliveira Neves estão presos pelo crime.

