Servidor público mata novo namorado da ex e fere filho em Araguaína

Um servidor público municipal de 44 anos é o principal suspeito de matar o novo namorado da ex-mulher e atirar no próprio filho, de 14 anos, na madrugada desta terça-feira (26) em Araguaína, no norte do Tocantins.

Motivado por ciúmes, o homem invadiu a casa onde estavam as vítimas e disparou contra André Nascimento Lima, de 33 anos, que morreu no local. O adolescente, que tentou proteger a mãe, foi atingido na mão e na boca e socorrido pelo Samu ao Hospital Regional de Araguaína.

A Prefeitura de Araguaína confirmou que o suspeito é um de seus servidores, mas não divulgou seu nome ou a pasta em que trabalha. A Procuradoria Geral do Município está ciente do caso e aguardando a notificação oficial do Ministério Público ou da Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis.

O autor dos disparos tem passagens pela polícia por violência doméstica, ameaça e injúria. Uma decisão judicial o proibia de se aproximar da ex-mulher, de 36 anos, mas ele descumpriu a medida protetiva antes de invadir a casa dela.

A própria ex-mulher acionou a polícia após encontrar o ex-companheiro em frente à sua casa. Ele fugiu no momento, mas retornou horas depois armado e cometeu os crimes.

Após os disparos, o suspeito fugiu e ainda está sendo procurado pelas autoridades.

Leia Também: Quem é 'Doutor Piroca', citado por Ronnie Lessa em delação sobre morte de Marielle