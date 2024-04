Com ciúme do marido, mulher despeja água fervendo na cabeça da sobrinha

Uma adolescente de 13 anos foi violentamente agredida por sua própria tia em Samambaia Sul, no Distrito Federal. O caso chocante de violência doméstica veio à tona nesta quarta-feira (3). De acordo com o Metropoles, a agressora, que filmou o ataque, despejou uma panela de água quente sobre a cabeça da menina. Após o incidente, a suspeita levou a vítima até a Cidade Ocidental, no Entorno do DF, onde o Conselho Tutelar local prestou assistência à garota.

As imagens, de natureza perturbadora foram obtidas pelo site Metropoles, mostram a adolescente sentada no chão, sendo surpreendida pela tia com a água quente. A sobrinha, em agonia e assustada, se levanta e é imediatamente agredida com tapas e socos pela tia. A agressora posicionou o celular estrategicamente para registrar o ataque.

A tia, que é responsável pela adolescente, teria cometido os crimes por ciúmes em relação ao seu marido, alegando que a menina teria mantido relações sexuais com ele. A adolescente foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde está internada em estado grave devido às queimaduras. Informações iniciais indicam que a garota teria vindo do Maranhão para morar com a família no DF.

Após o vídeo mostrar a garota sendo queimada, o celular cai e passa a captar apenas o áudio. A adolescente implora para que a tia pare de agredi-la. Em determinado momento, os filhos da suspeita intercedem na situação, suplicando para que a mãe pare com as agressões. A agressora, fora de controle, pega uma faca e ameaça a adolescente, tentando evitar que ela a denuncie.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando o caso, que foi registrado na delegacia da Cidade Ocidental. O Conselho Tutelar visitou o Hran para verificar o estado de saúde da adolescente e deve tomar medidas em relação aos responsáveis pela menor de idade. Ainda não há informações sobre a possível prisão da tia agressora.

