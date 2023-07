O suco 'bomba' de três ingredientes que ajuda a 'soltar' o intestino

Se você tem dificuldade em evacuar pelo menos três vezes por semana, sofre com fezes duras e sente dores abdominais, provavelmente está com prisão de ventre.

A boa notícia é que, de acordo com o 'Melhor Com Saúde', existem soluções caseiras para aliviar ou até mesmo prevenir a constipação. É o caso deste suco laxante de abacaxi com banana e leite de amêndoas, ideal para ser consumido em jejum ou no café da manhã.

Veja abaixo a receita:

Ingredientes:

3 rodelas de abacaxi

1 banana madura

1 copo de leite de amêndoas (200 ml)

Modo de preparo:

Comece cortando as rodelas de abacaxi em vários pedaços. Em seguida, faça o mesmo com a banana.

Coloque tudo no liquidificador junto com o leite de amêndoas e bata até obter uma mistura cremosa.

