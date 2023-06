Pano de microfibra ou papel de cozinha? Saiba como usá-los corretamente

Ao realizar a limpeza da casa, muitas vezes nos deparamos com situações em que precisamos decidir entre usar papel de cozinha ou pano de microfibra. Mas você sabe quando é adequado utilizar um ou outro? O blog Lifehacker buscou respostas e mencionou a Universidade de Washington e o Davis Medical Center da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para esclarecer essa questão.

Segundo as fontes citadas, o pano de microfibra é recomendado quando o objetivo é economizar água e evitar deixar as superfícies molhadas. Ele é mais eficaz na remoção de partículas pequenas do que o papel de cozinha. Além disso, é a melhor opção quando você precisa limpar uma quantidade de água ou líquido, pois tem uma ótima capacidade de absorção.

No caso de limpar televisões e telas de computador, o pano de microfibra é mais adequado, pois é mais suave do que o papel de cozinha e evita riscos. No entanto, há situações em que o papel de cozinha é a melhor escolha.

Se você está lidando com bactérias ou está preocupado com germes em determinada superfície, o papel de cozinha é a melhor opção, pois pode ser descartado imediatamente no lixo, evitando a disseminação de microrganismos.

Além disso, ao manipular alimentos crus durante o preparo na cozinha, é indicado o uso do papel de cozinha para secar as mãos e evitar qualquer tipo de contaminação cruzada.

Assim, é importante avaliar a situação e o objetivo da limpeza para decidir entre o papel de cozinha e o pano de microfibra, levando em consideração a eficácia, a absorção, a suavidade e a higiene necessária em cada caso específico.

