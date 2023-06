Acorde para a vida! Estes são os cinco signos mais infiéis

A deslealdade é um defeito presente em alguns dos signos do zodíaco. Levando em consideração que se trata de uma generalização e que cada situação é única, a astróloga do portal Terra compartilhou o top 5 dos signos mais propensos à infidelidade.

Aqui estão eles:

1.º Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Conhecido por suas artimanhas e mentiras, Gêmeos ocupa o primeiro lugar entre os signos mais infiéis do zodíaco. As pessoas desse signo até sentem certo prazer em enganar os outros.

2.º Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Aquário não abre mão de sua liberdade por nada nem ninguém. Quando se sente controlado ou oprimido, ele mente e engana. Faz apenas o que deseja.

3.º Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião sabe ser sorrateiro quando quer. É infiel quando se sente traído ou ameaçado. Desconfie sempre dele.

4.º Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitário é o eterno brincalhão do zodíaco. Sabe muito bem o que quer e não mede esforços quando sua liberdade está em jogo. Desobedece, mente e engana diante de qualquer tentativa de controle.

5.º Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Peixes é astuto e não hesita em se fazer de coitadinho diante de qualquer problema.

