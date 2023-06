Os sintomas do câncer que levou Sarah Ferguson a ser operada

Sarah Ferguson, a duquesa de York, recebeu o diagnóstico de câncer de mama após uma mamografia de rotina. A ex-esposa do príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, já passou por uma cirurgia e está em processo de recuperação.

De acordo com a Liga Portuguesa Contra o Câncer, essa doença pode apresentar alterações físicas visíveis, que devem ser observadas com cuidado. O diagnóstico precoce aumenta as chances de recuperação.

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.

A taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulheres, respectivamente (INCA, 2022).

Alguns sintomas de alerta são mencionados e devem levar a pessoa a procurar um médico. Conheça-os:

- Alteração na aparência ou palpação da mama ou mamilo;

- Presença de nódulos ou espessamentos na mama, próximo à mama ou na região da axila;

- Sensibilidade no mamilo;

- Mudança no tamanho ou formato da mama;

- Retração do mamilo (mamilo voltado para dentro da mama);

- Pele da mama, aréola ou mamilo com aspecto escamoso, vermelho ou inchado;

- Secreção ou perda de líquido pelo mamilo.

"A maioria desses sintomas não está necessariamente associada ao câncer, mas é importante consultar um médico para que qualquer problema possa ser diagnosticado e tratado precocemente", afirma o site da Liga Portuguesa Contra o Câncer.

Leia Também: Medicamento contra o cancro com 'luz verde' para comparticipação