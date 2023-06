Se quiser perder gordura, veja o que precisa fazer todos os dias

Reduzir a ingestão de carboidratos, optar por saladas e beber água antes das refeições. Provavelmente, você já ouviu que essas eram as principais formas de perder gordura e emagrecer. Segundo o nutricionista Javier Fernández Ligero, há apenas três coisas que você precisa fazer para alcançar esse objetivo.

Em entrevista à revista Men's Health, ele revelou as estratégias a serem adotadas. Uma das ideias é simples, porém nem sempre é bem executada. Ele explica que é necessário consumir menos calorias do que as que são gastas.

"Manter a saciedade é fundamental, pois assim você come menos sem perceber. Opte por alimentos que proporcionam saciedade para evitar picos de glicose que levam à fome", explica o nutricionista.

Aumentar a ingestão de proteínas é outra dica importante. "Depois da água, a proteína é o principal componente do nosso corpo. Afinal, as proteínas participam de quase todos os processos celulares, o que é muito importante." Ele também destaca que as proteínas são essenciais no processo de perda de peso e gordura.

Por fim, ele menciona o treinamento de força como uma sugestão adicional. "O treinamento de força evita a perda de massa muscular. Além disso, aumenta o gasto calórico em repouso."

Leia Também: Evite alimentos e bebidas com este ingrediente (o intestino agradece)