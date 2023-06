Para o bem do seu intestino, tenha sempre em casa estas duas bebidas

Nem tudo que você consome é bom para o seu intestino, mas também existem sugestões que têm o efeito contrário. Há bebidas nas quais você deve apostar, pois trazem vários benefícios. São os probióticos perfeitos e vão melhorar a sua microbiota.

O site SheFinds conversou com a nutricionista Kim Lindsay, que indicou as duas bebidas que você deveria consumir com mais frequência. Elas devem fazer parte da sua rotina diária para garantir um intestino sempre saudável.

A primeira delas é a kombucha. Trata-se de um chá fermentado. Existem várias marcas que oferecem esse produto, e você também pode fazê-lo em casa. "A kombucha contém microrganismos vivos que podem beneficiar a microbiota intestinal", explica Kim.

"Ao comprar kombucha, procure por marcas que adicionem microrganismos vivos ou probióticos após a pasteurização, para obter ainda mais benefícios."

Outra opção é o kefir, uma bebida fermentada à base de leite. "É conhecido por ser uma boa fonte de probióticos e, quando consumido regularmente, pode ter efeitos positivos na saúde intestinal."

Kim também ressalta que você deve evitar álcool, bebidas açucaradas, com adoçantes artificiais, café e refrigerantes.

