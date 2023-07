Estudo diz que jovens obesos estão mais vulneráveis a 18 tipos de câncer

De acordo com um novo estudo citado no Daily Mail, os jovens com excesso de peso ou obesidade têm maior vulnerabilidade a 18 tipos de câncer. Essa pesquisa analisou mais de dois milhões de indivíduos, com idades entre 40 e 90 anos, ao longo de nove anos.

Normalmente, investigações desse tipo levam em consideração apenas o peso corporal. No entanto, essa pesquisa foi além e analisou por quanto tempo cada indivíduo enfrentou excesso de peso e obesidade entre os 18 e 40 anos.

O risco aumentou de forma significativa entre os jovens adultos com excesso de peso e obesidade.

Os resultados, publicados na revista Nature Communications, mostraram que 18 dos 26 tipos de câncer examinados estão relacionados ao excesso de peso e obesidade na idade adulta.

Normalmente, apenas 13 tipos de câncer estão associados a esses problemas. Segundo os pesquisadores, foram incluídos na lista cânceres como próstata e bexiga, que podem ser resultado do peso exercendo pressão sobre esses órgãos.

Leia Também: Livre-se da gordura na barriga com a ajuda destes alimentos