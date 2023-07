Livre-se da gordura na barriga com a ajuda destes alimentos

Eliminar a gordura abdominal é uma tarefa mais desafiadora do que muitos imaginam. Por isso, é importante fazer algumas mudanças simples na alimentação e no estilo de vida. Além do exercício físico, certos alimentos também podem ajudar nesse processo. Para auxiliar nessa questão, o Mirror consultou estudos e especialistas e traz recomendações.

Quatro alimentos que ajudam a eliminar a gordura abdominal são:

Amoras: Elas são ricas em antioxidantes naturais, como as catequinas, que ativam os genes responsáveis pela queima de gordura nas células de gordura da barriga. Os polifenóis presentes também ajudam a prevenir o acúmulo de mais gordura.

Feijões: Por serem ricos em fibras solúveis, combatem a inflamação que causa o acúmulo de gordura na barriga.

Abacates: De acordo com um estudo envolvendo 105 adultos, aqueles que consumiam abacate como parte de sua refeição diária apresentaram uma redução mais significativa da gordura visceral abdominal.

Vegetais crucíferos: Por exemplo, as couves de Bruxelas são ricas em fibras solúveis, um componente essencial para reduzir a gordura abdominal profundamente enraizada.

É importante ressaltar que a gordura visceral se concentra na região da cintura, armazenada nas profundezas da barriga e envolvendo os órgãos. Esse acúmulo pode aumentar o risco de problemas de saúde graves, como hipertensão arterial, colesterol elevado, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

