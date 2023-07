Evite estes 10 alimentos e diga adeus à inflamação

A inflamação pode estar associada a diversos problemas de saúde e, em alguns casos, pode se tornar crônica. É importante ficar atento à alimentação, pois ela pode ajudar na prevenção.

As nutricionistas Stefani Sassos e Corey W. Krishner revelaram ao site Good Housekeeping alguns alimentos que devem ser evitados para controlar a inflamação.

As guloseimas, por exemplo, estão na lista. "São bombas inflamatórias de açúcar. Elas desencadeiam a inflamação no corpo, portanto, quanto mais você gosta de doces açucarados, maior a probabilidade dessa inflamação se tornar crônica", explica Stefani Sassos.

As opções de fast food também devem ser evitadas. "Consumir muitos desses tipos de alimentos pode causar inflamação no cérebro, levando à ansiedade e depressão", revela.

Reconsidere também a quantidade de carne processada que você consome. Se você ingere cereais no café da manhã, verifique sempre a quantidade de açúcar presente neles. "Eles podem aumentar os níveis de glicose no sangue, o que desencadeia uma resposta inflamatória no corpo se consumido com frequência", diz Corey W. Krishner.

Confira a galeria para conhecer esses e outros alimentos que podem causar inflamação.

