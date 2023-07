O truque para secar os tênis na máquina sem problemas

Lavou os tênis, mas ainda estão molhadas e, claro, tem medo de secar na máquina? Existe uma forma muito simples de fazer isto, sem causar estragos, e o truque foi compartilhado no TikTok. É de Brandon Pleshek (@cleanthatup), o vídeo já tem mais de 20 mil likes e a dica foi aprovada pela Better Homes & Gardens.

Dê um nó nos cordões. Coloque os tênis na máquina. Ao fechar a máquina prenda os cordões com a porta e certifique-se que os nós ficam no centro e no lado de fora - assim os tênis não vão se mexer enquanto secam.

Seque os tênis com a máquina no mínimo. Quando o ciclo de terminar o mais provável é que o calçado esteja seco, explica o criador de conteúdos, no vídeo. O melhor? Tudo isto sem fazer muito barulho já que os tênis ficaram presos.

