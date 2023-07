O truque para acabar com as manchas no fundo do vaso sanitário

Por vezes, as manchas no fundo do vaso sanitário podem ser complicadas de eliminar. Faltava-lhe saber um truque que é bem provável que vá mudar a sua vida. Saiba o que tem de fazer.

Segundo o 'website' Brazil Greece, deve começar por fazer uma limpeza com a escova sanitária. Depois, prepare uma mistura com duas colheres de sopa de pasta de dentes, meia xícara de vinagre e duas colheres de bicarbonato de sódio.

Se verificar que está demasiado aguada, junte um pouco mais de pasta de dentes. Em sentido contrário, pode acrescentar mais vinagre. Coloque esta mistura no vaso sanitárop e esfregue com a escova sanitária ou outra esponja que consiga chegar a todos os cantos.

Esta combinação de ingredientes é perfeita para libertar os resíduos e acabar com as manchas que a sua sanita possa ter.

