Hábitos que estão lhe impedindo de dormir a noite inteira

Anda dormindo mal? Não sabe o que faz com que isto aconteça? É muito possível que o problema esteja nos seus hábitos. Quais? Karan Rajan, médico e criador de conteúdos no TikTok, citado no Mirror, enumerou alguns comportamentos que têm impacto no sono e muitos não sabem.

1- Comer antes de ir dormir

Segundo o médico, "são necessários 90 minutos para que 50% do estômago se esvazie no intestino delgado, por isso, quanto mais cheio estiver o estômago, maiores são as probabilidades de refluxo ácido", algo que tem impacto no sono.

2- Beber muita água antes de ir para a cama

Enquanto dorme o corpo aumenta a produção da hormônio ADH. Isto "retém a água e suprime a necessidade de urinar". Quando bebemos muita água durante a noite estamos a suprimir a produção do hormônio, ou seja, "urinamos mais e acordamos mais, o que estraga o nosso sono".

3- Está muito confortável no quarto

Sim, leu bem! Ter o quarto muito quente durante a noite prejudica o ciclo natural do sono. Deve estar fresco já que assim a produção de melatonina - hormônio do sono - aumenta.

4- Bebeu muito álcool

"O álcool altera o sono REM" - ciclo do sono em que temos sonhos - explica o médico. Mais especificamente, em alguns casos, "o álcool faz-nos adormecer rapidamente, levando-nos a permanecer mais tempo na primeira fase do sono REM". Tudo isto desequilibra o ciclo do sono e faz com que acorde múltiplas vezes durante a noite.

5- Ingerir cafeína antes de ir para a cama

De acordo com o médico, a cafeína tem a capacidade de bloquear um neurotransmissor chamado adenosina, uma das moléculas responsáveis pelo cansaço. Ou seja, "a cafeína não o torna mais alerta", mas faz com que esteja menos sonolento, impedindo "a acumulação da molécula do sono".

