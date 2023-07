Lava o cabelo todos os dias: Mitos e verdades

Para ter cabelos saudáveis, brilhosos e sedosos é importante manter uma rotina de cuidados e higiene. A manutenção e higiene são essenciais para esse propósito. Porém, há uma dúvida que sempre toma conta de quem gosta de manter os fios soltinhos: “Será que lavar o cabelo todos os dias faz mal aos fios?” A Phytoervas, empresa especializada em produtos naturais e veganos para cuidado com o cabelo, pele e rosto, desmistifica essa crença.

A lavagem regular dos cabelos é fundamental para eliminar impurezas, proporcionando um ambiente limpo e saudável para o crescimento capilar, uma vez que o couro cabeludo é uma parte sensível do corpo sujeita a diversas agressões diárias, como poluição, suor e acúmulo de resíduos de produtos capilares.

Sendo assim a empresa investe em produtos que garantem uma lavagem de qualidade para cada tipo de cabelo, sejam eles coloridos, ressecados ou óleos. E para desmistificar Sandro Rodrigues, gerente de pesquisas e desenvolvimento de produtos da Phytoervas conta quais são os principais mitos e verdades de lavar o cabelo todos os dias.

Mito ou Verdade? Lavar o cabelo diariamente pode causar danos aos fios e ao couro cabeludo?

Mito! Segundo o especialista da Phytoervas: "Essa é uma questão bastante debatida e requer uma abordagem personalizada. O hábito de lavar o cabelo todos os dias não é necessariamente prejudicial. No entanto, é importante considerar alguns fatores, como o tipo de cabelo e o produto utilizado na lavagem."

Ele explica que pessoas com cabelos oleosos podem se beneficiar da lavagem frequente, pois ela ajuda a remover o excesso de óleo e impurezas, mantendo os fios mais leves e soltos. Por outro lado, indivíduos com cabelos mais secos ou cacheados devem evitar lavagens diárias, pois isso pode remover os óleos naturais protetores, levando a uma maior fragilidade e ressecamento dos fios. Neste caso, vale optar por produtos formulados com gengibre e menta, ativos importantes reconhecido por sua ação adstringente.

Mito ou Verdade? Lavar o cabelo todos os dias pode levar à queda excessiva de cabelo?

Mito! Sandro ressalta que não há evidências científicas que comprovem que a lavagem diária do cabelo resulte em uma queda excessiva de fios. "A queda capilar é um processo natural do ciclo de crescimento dos cabelos, e a quantidade pode variar de acordo com cada pessoa. A lavagem frequente não é uma causa direta de queda de cabelo."

Mito ou Verdade? Utilizar shampoos com ingredientes naturais pode danificar menos os fios?

Verdade! O especialista da Phytoervas afirma: "Shampoos com ingredientes naturais podem ser benéficos para certos tipos de cabelo e couro cabeludo. Ingredientes como extratos vegetais, óleos naturais e ervas podem proporcionar uma limpeza suave e cuidadosa, mantendo a saúde e a hidratação dos fios."

Mito ou Verdade? Lavar o cabelo todos os dias pode desbotar a coloração mais rapidamente?

Verdade! "A frequência da lavagem do cabelo pode sim afetar a duração da coloração", responde o especialista. "A exposição frequente à água e aos agentes de limpeza presentes nos shampoos pode levar ao desbotamento mais rápido da coloração, especialmente em cabelos tingidos." Além disso, ele sugere que, para preservar a cor, pessoas com cabelos tingidos devem considerar alternar a lavagem diária com dias em que utilizam shampoos a seco ou adotar produtos específicos para cabelos coloridos.

Por fim, a frequência ideal de lavagem do cabelo varia de pessoa para pessoa, dependendo do tipo de cabelo, couro cabeludo e necessidades individuais. A chave para manter os fios saudáveis e bonitos é escolher produtos adequados ao seu cabelo, adotar uma rotina de cuidados consistente e, sempre que possível, buscar orientação de profissionais especializados. Para cada tipo á um produto específico, como as linhas da Phytoervas, que vão desde cuidados para cabelos oleosos, quanto para os quimicamente tratados e coloridos. Todos eles são feitos com ingredientes naturais e veganos sem testagem em animais e respeitando o meio ambiente em sua extração.