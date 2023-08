Enfrentar conversas difíceis no casamento pode ser desafiador, mas é essencial para construir um relacionamento saudável e duradouro. Essas situações reforçam os caminhos de respeito e de maturidade que precisam existir na vida a dois, mas é preciso encará-las com a devida importância e honestidade. Pessoas tímidas ou que têm dificuldade de externar os sentimentos tendem a ter mais dificuldades de se comunicar quando são recebidas com ironias ou quando a outra pessoa resiste a entender e ter empatia, e isso precisa ser compreendido por quem quer, de fato, melhorar a relação através das conversas.

“Todo casal tem que entender a importância da conversa. Mesmo com a pessoa amada, muitas pessoas não conseguem falar de tabus como o sexo, inseguranças, traumas ou situações que, de certa forma, gerem desconfortos. E, apesar desses obstáculos, é preciso ter bastante esforço, pois essas conversas difíceis constroem relacionamentos saudáveis. A primeira conversa pode não ser tão boa ou um tanto constrangedora, mas com o tempo as partes se acertam e encontram um jeito de se comunicarem com mais eficiência, dando tempo ao tempo”, disse Henri Fesa, especialista em relacionamentos na Casa das Magias.

Pensando nisso, Henri Fesa, especialista em relacionamentos na Casa das Magias, dá 5 dicas de como encarar conversas difíceis no casamento:

01. Tenha honestidade

Quando sentir que a conversa está difícil, não fuja com situações que não existem para amenizar o que quer dizer: tenha honestidade. Busque ser fiel ao que sente e não se importe se isso te deixar emocionado(a);

02. Trabalhe a escuta ativa

Para que a conversa flua e que a pessoa amada se sinta mais confortável em se abrir, tenha uma escuta ativa, ou seja, ouça com atenção e interesse, ouvindo para entender, não para responder. É importante levar o assunto a sério, mesmo que para você seja bobagem;

03. Se desprenda de crenças limitantes

Para uma verdadeira evolução na relação, é preciso se livrar de crenças limitantes, de ressentimentos ou de situações que ficam em “stand by”. Entenda que as pessoas e seus pensamentos mudam, e se desprender de situações do passado é essencial;

04. Pense a longo prazo

Não foque apenas no problema em si, mas no que pode contribuir para a harmonia da relação a longo prazo. Por exemplo, em como alguns comportamentos, por mais que pareçam inofensivos, podem desgastar a relação;

05. Defina acordos

Comuns acordos podem e devem ser definidos, sobretudo quando é pra evitar situações que criam desconfortos para uma das partes. Acordos variam de casal para casal, mas são importantes para equilibrar as expectativas.