Novo estudo diz que esta é a 'chave' para tratar doença de Parkinson

Cientistas da UConn Health, afiliada da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta crucial que pode ter um papel fundamental no tratamento da doença de Parkinson. O foco da pesquisa está no regulador de um gene conhecido como LRRK2.

Segundo a Fox News, em muitos casos de Parkinson, ocorre uma mutação genética desse gene, que desempenha diversas funções no cérebro. Isso resulta em uma produção excessiva de proteínas codificadas por esse gene.

"Nosso estudo é o primeiro a descobrir esse mecanismo. Também é importante identificar um composto que possa reduzir diretamente os níveis de LRRK2, o que significa que poderíamos utilizá-lo para tratar pacientes com Parkinson", revelou Yulan Xiong, professor de neurociência na UConn Health.

"Essas descobertas possibilitam o desenvolvimento de compostos terapêuticos que utilizam os próprios mecanismos reguladores do corpo para controlar o LRRK2, o que pode minimizar possíveis efeitos colaterais adversos", afirmou James Beck, da Parkinson's Foundation, em declarações à Fox News. Esta pesquisa abre caminho para novas perspectivas no tratamento dessa doença neurológica e oferece esperança para aqueles que sofrem com o Parkinson.

