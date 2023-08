Fortaleça os ossos com a ajuda deste alimento (e exercício)

Sim, à medida que os anos passam, torna-se cada vez mais crucial cuidar da saúde dos ossos, o que significa fazer escolhas conscientes e seguir os conselhos de especialistas como Michael Mosley. Recentemente, no Daily Mail, o médico compartilhou recomendações sobre um alimento e um exercício que podem contribuir significativamente para fortalecer os ossos.

De acordo com o médico, para além de incluir fontes saudáveis de cálcio na alimentação, como produtos lácteos e vegetais de folhas verdes, também pode ser vantajoso incorporar ameixas secas regularmente na dieta.

Mosley justifica a sua recomendação com base num estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que envolveu 235 mulheres idosas. Esse estudo concluiu que consumir cinco a seis ameixas secas por dia melhorava a densidade óssea. Os investigadores supõem que os compostos anti-inflamatórios presentes nas ameixas podem desacelerar a degradação dos ossos.

Por fim, Mosley ressalta a importância da atividade física. Experimentar "saltar" pode ser benéfico, de acordo com um estudo chamado Hip Hop, publicado em 2015 pela Universidade de Loughborough, no Reino Unido. Este estudo demonstrou que apenas dois minutos de saltos diários podem fortalecer os ossos da anca e reduzir o risco de fraturas após quedas.

