Skin care: tudo sobre a tendência de autocuidado

Cuidar da saúde é essencial para o corpo e a mente e a limpeza da pele não fica de fora disso: tanto a do corpo quanto a do rosto, a pele saudável é aquela cujo cuidado é feito diariamente, evitando danos relacionados à exposição solar, temperaturas extremas e poluição durante o envelhecimento.

Segundo a Profa. Ma. Catarina Novaes Sousa Bertani, coordenadora do curso de Biomedicina da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, instituição pertencente a Cruzeiro do Sul Educacional, a tendência de autocuidado, mais conhecida como skin care, é definida como cuidados com a pele, ou seja, zelos diários com a pele do rosto e do corpo com objetivo de manter o órgão saudável. “Este tratamento deve ser diário por um determinado tempo, por isso, trata-se de rotina, disciplina e organização.”

Quais são os benefícios e malefícios?

Para que o skin care seja efetivo, a primeira coisa que a pessoa dele saber é o tipo de pele dela:

Normal: o sebo é produzido em quantidade suficiente para hidratar a pele sem deixá-la oleosa. Apresenta uma textura macia e possui poros menores e menos visíveis;

Oleosa: essa pele é mais predisposta a ter acnes, cravos e poros dilatados, já que o sebo é produzido além da quantidade necessária para hidratação, fazendo com que ela tenha um brilho excessivo;

Seca: como o sebo é produzido em uma quantidade menor do que a necessária para hidratar a pele, ela não costuma ter brilho. É mais propensa à descamação e à vermelhidão, e seus poros são pequenos;

Mista: esse é o tipo de pele mais comum entre os brasileiros. Enquanto a “zona T” (testa, nariz e queixo) é oleosa, outras regiões são mais secas.

Sabendo o tipo de pele e produtos adequados os benefícios poderão ser:

Controlar acne e poros dilatados;

Evitar o envelhecimento precoce;

Acabar com a desidratação da pele;

Minimizar a aparência de manchas e marcas de acne;

Fazer um detox e eliminar impurezas.

“Vale ressaltar que o uso excessivo de produtos pode comprometer a pele, pois a camada mais externa é constituída de lipídios que tem a função de proteger o nosso corpo e quando utilizamos o produto de maneira errada pode ocasionar alergias, inflamações”, explica Catarina.

Quais produtos são indicados e quais não podem faltar no skin care?

Durante o dia:

Use: protetor solar;

Evite: sérum control skin e solução de ácido glicólico.

Durante a noite:

Use: água micelar e demaquilante para tirar maquiagem.

Evite: protetor solar.

Em relação ao horário e rotina de cuidado, a especialista explica que os dois períodos são importantes e cada produto utilizado com a determinada especificidade. Vale ressaltar que alguns itens devem ser evitados em alguns períodos.

Passo a passo:

Passo 1: limpeza;

Passo 2: potencialização da limpeza;

Passo 3: tratamento;

Passo 4: hidratação;

Passo 5: proteção solar.

Posso fazer meu skin care e depois usar maquiagem?

“Sim, dependendo do hidratante utilizado previamente, fará que a maquiagem tenha uma melhor adesão na pele, contribuindo no resultado.”

A coordenadora do curso de Biomedicina da UNICID finaliza dizendo que o que mais se destaca nesse tratamento é que o hábito diário do autocuidado melhora a relação com a própria imagem e sensação de relaxamento. “Esse procedimento prepara o indivíduo a um aumento na disposição nas atividades do dia a dia.”