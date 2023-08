O método de emagrecimento viral que promete menos oito quilos num mês

Levante a mão quem nunca tentou perder peso rapidamente seguindo uma dieta restritiva. Uma das mais virais chama-se 'dieta da banana'. Começou no Japão e, tal como o nome indica, tem uma regra muito simples: comer uma banana logo pela manhã, acompanhada por água ou chá, e, assim, perder oito quilos em apenas um mês.

A banana "é classificada como sendo um alimento com alto valor nutricional, É rica em potássio, vitaminas do complexo B, magnésio, fibras e triptofano. Também possui um efeito antioxidante, antibacteriano, antitrombótico, vasodilatador, anti-inflamatório e anticarcinogênico", começa por apontar o nutricionista Jefferson Alexandre, em declarações ao jornal Metrópoles. "A redução de peso defendida pela dieta da banana poderá dar-se pela saciedade causada pela fruta, ao criar uma espécie de gel no estômago que levaria à demora da digestão", explica.

Contudo, "o consumo exagerado pode, na verdade, dificultar o emagrecimento, justamente porque a banana é rica em carboidratos, o que aumenta o valor calórico das refeições".

A ideia de ter a banana como primeira refeição, é que a ingestão dela te deixará sem fome por um longo período e na próxima refeição a pessoa irá automaticamente diminuir a quantidade de comida.