Saiba como deve secar as suas toalhas!

Colocar na máquina de secar é uma das melhores formas de deixar as toalhas mais macias depois de lavá-las. Ainda assim, nem todas as pessoas têm este equipamento. Não se preocupe que existem algumas dicas para secá-las e deixá-las com o toque suave de sempre.

A especialista Emily Attwood revelou ao 'Woman & Home' o que tem de fazer para ficar com as toalhas sempre suaves depois de lavá-las. Em primeiro lugar, deve retirá-las da máquina assim que terminar a lavagem.

Se estiver um dia com mais vento, pode deixá-las ao ar livre. Já se secá-las dentro de casa, certifique-se que sejam penduradas ou num varal alto. Isso fará com que sequem mais rápido.

Veja também se não têm muita coisa à volta, já que precisam de espaço para secar. Não as coloque junte a uma fonte de calor não natural. Este processo fará com que fiquem menos macias e mais duras.

Assim que secarem, agite-as algumas vezes antes de guardá-las no armário.