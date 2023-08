Sabia que há um tipo de bebida capaz de tornar o metabolismo mais lento?

Sim, hoje em dia, as bebidas alternativas ao leite, especialmente as que são feitas com soja, amêndoa ou aveia, são cada vez mais utilizadas. Infelizmente, existe uma opção que não tem os melhores efeitos e, aliás, consegue fazer com que o metabolismo fique mais lento. Falamos do leite de coco.

Segundo nutricionistas, citadas no DailyMail, este leite tem muitas gorduras saturadas capazes de aumentar os níveis de colesterol "mau". Além disso, mencionam que 100 mililitros deste leite enlatado contêm três vezes mais calorias do que o leite de vaca integral.

Aliás, Trista Best, representante da empresa de suplementos Balance One, sediada nos Estados Unido, explica que a consistência muito cremosa deste leite "encoraja o consumo de porções maiores, aumentando ainda mais o consumo de calorias".

Tendo isto em conta, afirma que "o leite de coco, embora rico e saboroso, é capaz de contribuir para o aumento de peso e potencialmente abrandar o metabolismo devido ao seu elevado teor de gordura".