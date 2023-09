O erro comum que deixa o cabelo seco e sem brilho

É fundamental adotar certos cuidados para manter a saúde do cabelo, evitando também cometer erros bastante comuns que podem causar danos. Por exemplo, Saul Meskin, um especialista em cuidados capilares citado no Mirror, enfatiza que lavar o cabelo com muita frequência pode ter consequências prejudiciais.

Conforme explica o especialista, "o cabelo está conectado ao couro cabeludo por meio de um folículo que está ligado a glândulas produtoras de vitaminas e umidade, que são transferidas para o cabelo".

Quando se lava o cabelo com excesso de frequência, todos os óleos naturais produzidos pelas glândulas são eliminados, ou seja, os nutrientes não conseguem chegar ao cabelo, resultando em um cabelo "sem vida e ressecado".

Além disso, existem outras consequências, como aponta Simone Thomas, outra especialista em cabelo. Frequentemente, esse hábito pode resultar em "caspa e couro cabeludo ressecado e com coceira". Também pode tornar o cabelo mais "ressecado, quebradiço e vulnerável à queda".

Jon Hala, cabeleireiro de celebridades, aconselha a lavar o cabelo somente quando for absolutamente necessário e ele estiver visivelmente oleoso.

Leia Também: O sinal da doença hepática que se manifesta quando escova o cabelo