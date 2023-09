Mudanças simples que vão ajudá-lo a perder os quilinhos a mais

Se você deseja emagrecer, mas não consegue resistir às tentações de guloseimas e alimentos pouco saudáveis, está na hora de fazer algumas mudanças em sua alimentação e estilo de vida. Felizmente, o Dr. Michal Mosley, médico e autor de vários livros, compartilhou alguns conselhos valiosos em seu blog Fast800.

Aqui estão algumas mudanças simples que podem ajudá-lo a perder os quilinhos extras:

Priorize o sono:

Certifique-se de dormir o suficiente. A privação de sono pode aumentar a vontade de comer, causando um aumento no nível de um lipídeo chamado endocanabinóide na corrente sanguínea, tornando a alimentação mais prazerosa.

Cozinhe com antecedência: Prepare suas refeições com antecedência para garantir uma alimentação saudável e equilibrada.

Faça substituições inteligentes: Troque os lanches calóricos por opções mais saudáveis, como frutas secas, iogurte grego e vegetais.

Coma de forma consciente: Esteja presente durante as refeições, prestando atenção aos sabores, aromas e texturas dos alimentos.

Registre sua alimentação: Manter um registro do que você come pode ajudá-lo a controlar seus hábitos alimentares e se manter no caminho certo em direção a uma dieta mais saudável.

