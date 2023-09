As dicas de um chef para cozinhar ovos perfeitos na 'air fryer'

A 'air fryer' é o equipamento da moda. Quem quer comprar algo novo para a cozinha pensa nesta máquina que frita através do ar. Será que só faz mesmo fritos saudáveis? A verdade é que pode fazer bolos e até ovos. Contudo, há truques para deixá-los perfeitos.

O 'website' Eat This, Not That falou com o chef Chris Nirschel, responsável pelo New York Catering Service, para conhecer as dicas perfeitas. O melhor para começar é sempre aquecer a máquina e ajustar nos 330 graus.

Coloque sempre o ovo dentro de um recipiente que possa ir a esta máquina, tudo para não deixar sujidade por todo o lado. Para que fiquem cozidos no ponto médio, deve deixá-los por quatro a seis minutos.

Para que fiquem totalmente cozidos, o chef aconselha cozinhar entre seis a oito minutos. Se optar por uma omelete, o ideal é juntar os ingredientes antes e seguir novamente os passos.

