Tão 'bobinhos'! Estes são os signos mais ingênuos do zodíaco

Eternos ingênuos! Assim são os signos do zodíaco que constam desta lista do 'UOL'. Conhece alguém assim? Falamos de você? Veja!

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A procura constante pelo equilíbrio faz com que o libriano seja um dos mais ingênuos do zodíaco. As vezes, prefere 'fechar' os olhos a ver maldade.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

As pessoas deste signo acreditam que são amadas incondicionalmente. Vivem como se fossem os protagonistas do mais belo 'conto de fadas'.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Valoriza a honestidade e acredita num mundo perfeito, com pessoas igualmente incríveis.