Sinais de alerta que indicam que está em risco de diabetes

Você sabia que a diabetes é uma doença metabólica crônica que está associada a várias causas e resulta em alterações que causam um aumento persistente nos níveis de glicose, ou seja, açúcar no sangue? Recentemente, Rav Malik, um especialista em saúde citado pelo DailyMail, listou alguns sinais de alerta que podem indicar que você está em risco de desenvolver diabetes.

Especificamente, o especialista afirma que o corpo desenvolve diversos marcadores de resistência à insulina antes de se tornar diabético. Esses sinais de alerta incluem fissuras na parte de trás do pescoço e inchaço nos pés. Em alguns casos, a pele pode começar a mudar, apresentando marcas e pigmentação ao redor do pescoço e dos nós dos dedos.

Se você sente que a gordura na região abdominal está "dura" e "densa", isso pode indicar que está desenvolvendo resistência à insulina, pois seu corpo está preso no modo de armazenamento, como explica o especialista. Além disso, os pés inchados podem ser um sinal de que seu corpo está retendo água e sua pressão arterial está mais elevada. Isso pode também causar um aumento no tamanho do pescoço, o que pode dificultar o sono e aumentar o risco de apneia do sono.

Por fim, o especialista em saúde destaca que ter braços "flácidos" pode ser um sinal de resistência à insulina.

É essencial que qualquer pessoa que suspeite estar em risco ou apresente sintomas relacionados à diabetes procure orientação médica para um diagnóstico preciso e um plano de cuidados adequado. Além disso, manter um estilo de vida saudável com uma dieta equilibrada, atividade física regular e acompanhamento médico são medidas importantes na prevenção e no manejo da diabetes.

Leia Também: Três alimentos (e bebidas) que aceleram o envelhecimento da pele