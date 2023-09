Médico revela qual a melhor hora para treinar e queimar mais gordura

Fazer exercícios em diferentes momentos do dia pode ter vantagens específicas dependendo dos objetivos de cada pessoa. Por exemplo, para aqueles que desejam queimar mais gordura, é recomendável fazer exercícios logo pela manhã, antes do café da manhã, de acordo com Michael Mosley, médico e autor de vários livros, em seu blog Fast800.

Ele explica que há evidências sugerindo que o exercício em jejum de manhã pode resultar em uma maior queima de gordura.

No entanto, Mosley também menciona as vantagens de realizar exercícios no final do dia, pois isso pode contribuir para melhorar a resistência e o desempenho.

O médico compartilha sua abordagem pessoal, na qual combina ambos os benefícios. Pela manhã, ele realiza exercícios de força, como flexões e agachamentos, e mais tarde pratica exercícios aeróbicos, como andar de bicicleta ou fazer caminhadas.

