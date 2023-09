Será que pode reciclar o papel de alumínio?

O papel alumínio possui diversas utilidades domésticas, desde conservar alimentos até auxiliar na culinária no forno ou na limpeza de objetos em casa. No entanto, após o uso, muitas pessoas descartam o papel alumínio, sem saber que ele pode ser reciclado em determinadas situações.

De acordo com o site House Digest, em vez de descartá-lo, é possível dar-lhe uma nova vida, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Para isso, é importante avaliar o estado do papel alumínio e determinar se ele precisa ser lavado. Caso seja necessário, uma alternativa é colocá-lo na máquina de lavar em vez de lavá-lo manualmente. Certifique-se de que o papel não apresenta resquícios de gordura ou alimentos, pois isso pode evitar o crescimento de bactérias.

Um dos principais desafios na reciclagem do papel alumínio é a questão da sujeira. Portanto, é aconselhável remover qualquer tipo de mancha antes de destiná-lo à reciclagem. O local adequado para descartar o papel alumínio é no 'lixo que não é lixo', e é recomendável amassá-lo em uma pequena bola, com aproximadamente cinco centímetros de diâmetro, para facilitar o processo de reciclagem. Dessa forma, você estará contribuindo para o reaproveitamento desse material de forma sustentável.

