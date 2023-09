A palavra romance não existe no vocabulário destes signos

Há quem adore corações, flores, chocolates e muito romance. Já outros, manifestam o seu amor com ações diferentes, e menos românticas, claro, no sentido convencional. Por isso, na Entertainment Times, astrólogos enumeraram os signos menos românticos do zodíaco.

1- Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Normalmente os nativos deste signo são muito práticos e concentrados. Mas, calma, são ótimos parceiros e muito empenhados na relação. Infelizmente a sua natureza prática ofusca, muitas vezes, a sua inclinação para gestos românticos. Expressam o amor de outra forma.

2- Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Todo mundo sabe que são extremamente independentes e, geralmente, a sua prioridade são as ligações intelectuais, em detrimento das demonstrações de afeto e do romance. Mesmo assim, são carinhosos e empenhados nas suas relações amorosas, mas nem sempre concordam com as expectativas sociais em relação ao romance.

3- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro

Focam-se muito nos detalhes e são práticos. Demonstram o seu amor através de atos de serviço e odeiam gestos românticos extravagantes. É a sua natureza analítica que os leva a ser menos expressivos nas formas românticas mais convencionais.