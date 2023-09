Sinais de que está prestes a perder um amigo (esteja atento!)

Sim, sem dúvida, "manter relações com os amigos é uma parte fundamental da vida", enfatiza Courtney Hubscher, uma conselheira de saúde mental licenciada da GroundWork Cognitive Behavioral Therapy, de acordo com o BestLife.

No entanto, lamentavelmente, com os compromissos profissionais e as responsabilidades, a manutenção das amizades pode tornar-se uma tarefa desafiadora, mas não deve ser negligenciada.

Portanto, é importante ficar atento aos comportamentos do outro e saber reconhecer os sinais que indicam que você está prestes a perder um amigo, conforme alertado pela especialista e por outros profissionais da área.

Aqui estão alguns sinais de que você está prestes a perder um amigo:

"Você pode estar perdendo o contato com um amigo se frequentemente menciona a ideia de se encontrarem, mas isso nunca se concretiza", afirma Carrie Rose, coach de vida.

"Quando vocês não compartilham mais eventos importantes de suas vidas, isso mostra que a amizade não é uma prioridade para nenhum dos dois", explica Matthew Schubert, conselheiro de saúde mental.

"A solidão muitas vezes é um sinal de que você está perdendo contato com um amigo", alerta Carla Marie Manly, psicóloga clínica.

"Sentir que suas conversas não fluem naturalmente e que a conexão que antes caracterizava a amizade se perdeu é um sinal de que algo pode estar errado", afirma Matthew Schubert.

"O principal sinal de que você está perdendo contato provavelmente é quando vocês não respondem mais às mensagens um do outro", acrescenta.

