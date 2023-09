Dicas que vão ajudá-lo a ter os dentes mais brancos

Deseja ter um sorriso mais branco? É hora de seguir as dicas de Raj Juneja, um dentista, conforme mencionado na Reader's Digest. O especialista oferece sugestões valiosas sobre o que evitar e cuidados essenciais para conquistar dentes mais brancos.

Aqui estão dicas que o ajudarão a ter dentes mais brancos:

Estabeleça uma rotina completa de higiene oral.

Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma pasta de dentes que contenha flúor, usando uma escova de cerdas macias.

Use o fio dental regularmente para remover a placa e os resíduos de comida que se acumulam ao longo do dia.

Opte por uma pasta de dentes branqueadora. Essas pastas são formuladas com abrasivos suaves que auxiliam na remoção de manchas superficiais dos dentes.

Reduza o consumo de bebidas e alimentos que podem manchar os dentes. Isso inclui café, chá, vinho tinto, frutas vermelhas e molhos com cores intensas.

Evite o tabaco e produtos relacionados. O tabaco é uma das principais causas de manchas nos dentes e não apenas contribui para a descoloração, mas também aumenta o risco de sérios problemas de saúde bucal.

Limite o consumo de bebidas e alimentos ácidos, pois podem enfraquecer o esmalte dos dentes, tornando-os mais suscetíveis a manchas.

Mantenha-se hidratado: Beber água regularmente ajuda a manter a boca hidratada e a evitar o acúmulo de resíduos de alimentos que podem levar a manchas nos dentes. Além disso, a água ajuda a estimular a produção de saliva, que é essencial para a saúde bucal.

Mastigue chiclete sem açúcar: Chicletes sem açúcar, especialmente aqueles que contêm xilitol, podem ajudar a estimular a produção de saliva, o que auxilia na remoção de partículas de comida e na neutralização de ácidos que podem causar manchas nos dentes.

Considere tratamentos de clareamento dental profissional:

Se você deseja resultados mais rápidos e eficazes, pode discutir com seu dentista a possibilidade de tratamentos de clareamento dental profissional, que podem ser altamente eficazes para remover manchas e restaurar a brancura dos dentes.

Mantenha uma dieta equilibrada: Uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios pode contribuir para a saúde geral dos dentes. Alimentos como maçãs, cenouras e queijo ajudam a limpar os dentes naturalmente e estimulam a salivação.

Use canudos ao consumir bebidas pigmentadas: Bebidas como café, chá e vinho tinto podem manchar os dentes ao longo do tempo. O uso de canudos ao consumi-las pode ajudar a minimizar o contato direto com os dentes, reduzindo o potencial de manchas.

Evite o consumo excessivo de açúcar: A ingestão excessiva de açúcares pode contribuir para a formação de placas bacterianas e cáries, o que, por sua vez, pode afetar a cor dos dentes. Portanto, é importante moderar o consumo de alimentos ricos em açúcar.

Essas dicas adicionais podem ser úteis para manter seus dentes brancos e saudáveis ao longo do tempo.

