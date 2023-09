Confira cuidados com a saúde para se proteger das altas temperaturas

Os últimos dias do inverno não serão fáceis de encarar. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica que as temperaturas podem ultrapassar os 40º C em algumas regiões do Brasil. Isso acontece por causa de uma forte massa de ar quente que predomina no país. Essa onda de calor demanda cuidados com a saúde, principalmente entre crianças e idosos, já que o tempo seco e a baixa umidade do ar podem levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Neste período, a hidratação, principalmente por meio da ingestão de água, é ainda mais importante. Isso porque o nosso corpo precisa de líquido para manter sua temperatura ideal de funcionamento. O uso do filtro solar também é muito importante. Ele deve ser aplicado 30 minutos antes de expor-se ao sol para que seja absorvido e deve ser reaplicado a cada duas horas em que permanecer ao sol. O produto deve ser distribuído em todas as partes do corpo, incluindo mãos, orelhas, nuca e pés.

Confira, abaixo, outras orientações do Ministério da Saúde para manter a hidratação e proteção do corpo durante o período seco:

Hidratação é fundamental

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Cuidados coletivos e em casa

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência, que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a saúde

Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica, condição médica ou tomar vários medicamentos;

Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível, meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

Proteja-se do sol e do calor