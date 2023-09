Receita: Penne gratinado ao molho rosé com bacon crisp e frango

O frango é uma proteína bem comum na cozinha dos brasileiros, tanto pelo preço quanto pela sua praticidade e possibilidades de variações. O alimento é tão popular nos lares brasileiros que, de acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), em 2022, o consumo médio foi de 45,2 kg por habitante.

E para te inspirar a usar o frango de maneira criativa, ensinamos uma receita que mostram toda a versatilidade do ingrediente. Uma forma de consumir o alimento é preparando o saboroso Penne Gratinado ao Molho Rosé com Bacon Crisp e Frango, com a massa soltinha de penne.

Para aprender como fazer, confira as receitas completas abaixo:

Ingredientes:

1/2 pacote de Penne Fortaleza

1/2 unidade de cebola picada

2 dentes de alho

1 colher de sopa de Margarina Puro Sabor

1 lata de molho de tomate

1 pote de requeijão

2 xícaras de caldo de galinha

2 xícaras de frango desfiado temperado

3/4 de xícara de bacon crisp

Queijo Catupiry a gosto

Queijo Muçarela a gosto

Modo de Preparo:

- Em um refratário, coloque 1 cebola picada, 2 dentes de alho e 1 colher de sopa de margarina. Leve ao microondas por 3 minutos;

- Acrescente no refratário 1 lata de molho detomate, 1/2 pote de requeijão e 2 xícaras decaldo de galinha. Misture bem;

- Coloque 1/2 pacote de Penne Fortaleza (cru), 2xícaras de frango desfiado temperado, 1 xícarade bacon crisp. Misture novamente;

- Leve ao forno a 180ºC por 8 minutos (mexendona metade do tempo);

- Coloque catupiry e muçarela ralada por cima;

- Agora leve ao forno para gratinar, poraproximadamente 7 minutos.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 30 minutos