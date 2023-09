Quatro signos que passam a vida sonhando acordados

Estão sempre com a 'cabeça na lua' e vivem sonhando acordados. É de você que falamos, caro leitor? Veja esta lista de signos do portal 'Terra':

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

As pessoas deste signo estão sempre perdidas nos próprios pensamentos.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

O coração do canceriano é como um baú cheio de lembranças e sonhos. Este signo deixa-se facilmente levar pelas emoções. É um sonhador.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Está sempre sonhando acordado, imaginando um mundo onde tudo funciona em perfeita harmonia.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

O rebelde e visionário do zodíaco olha sempre para o futuro com esperança. As vezes, dá por si com a 'cabeça na lua', a imaginar como seria se vivesse num mundo melhor.