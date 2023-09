Coxinha de galinha crocante feita com biscoito água e sal

O frango é uma proteína bem comum na cozinha dos brasileiros, tanto pelo preço quanto pela sua praticidade e possibilidades de variações. O alimento é tão popular nos lares brasileiros que, de acordo com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), em 2022, o consumo médio foi de 45,2 kg por habitante.

E para te inspirar a usar o frango de maneira criativa, ensinamos uma receita que mostram toda a versatilidade do ingrediente. Uma forma de consumir o alimento é preparando uma Coxinha de Galinha Crocante, empanada com o Biscoito Água e Sal, super crocante, vai muito bem com molho barbecue.

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Água e Sal Fortaleza (350g)

20 coxinhas da asa de galinha

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

3 xícaras de Farinha de Trigo Finna Tipo I

1 e ½ xícaras de água com gás

750ml de óleo

Molho barbecue para acompanhar a gosto

Modo de Preparo:

- Processe a cracker água e sal Fortaleza, formando uma farofinha. Reserve;

- Tempere as coxinhas de galinha com sal e pimenta-do-reino a gosto;

- Faça uma massinha com a farinha de trigo e a água com gás;

- Envolva as coxinhas de galinha na massinha de água e farinha de trigo. Depois empane na farofinha de cracker água e sal Fortaleza;

- Frite em óleo bem quente. Escorra no papel toalha;

- Sirva com molho barbecue.

Dica: Para deixar a coxinha supercrocante, usar água com gás para a massinha do empanado.

Rendimento: 20 porções

Tempo de preparo: 45 minutos