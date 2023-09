Costuma fazer isto antes de cozinhar frango? Pense duas vezes

Muitos costumam retirar pele do frango antes de cozinhá-lo, mas essa prática pode afetar o resultado final do prato, segundo especialistas.

A pele do frango confere sabor, maciez e suculência à carne. Mesmo que o consumidor não pretenda consumi-la, é importante deixá-la durante o cozimento, pois ela ajuda a reter os sucos da carne.

Segundo o portal Informe Brasil, a pele do frango é uma importante fonte de gorduras insaturadas, que são consideradas "gorduras boas". Essas gorduras ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue.

Um estudo publicado na revista "Journal of the American Dietetic Association" concluiu que o frango com pele tem um sabor mais intenso e é mais suculento do que o frango sem pele.

Para referência, dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos explicam que, se consumirmos 196 g de peito de frango sem pele, estamos a ingerir 284 calorias. Já o mesmo peso de peito de frango com pele tem 350 calorias.

O consumo de carne vermelha e processada tem sido associado a um aumento do risco de doenças cardíacas, câncer e outras condições crônicas. No entanto, estudos recentes sugerem que o consumo de frango, incluindo a pele, pode ser parte de uma dieta saudável.

A recomendação é que o consumo de carne seja moderado, com no máximo 500 g por semana.

